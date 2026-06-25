「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）函館から駆けつけた横山武の手綱に、リッツパーティーが鋭く応えた。２４日、美浦Ｗの３頭併せ。道中は鞍上と呼吸を合わせ、直線は馬なりのまま鋭く加速した。６Ｆ８１秒８−３６秒８−１１秒３をマークし、シグムンド（５歳２勝クラス）に２馬身、フレイムジョーカー（７歳障害未勝利）には１馬身先着を決めた。横山武は「左右両方に馬を置いたのもありますが、左右差はだい