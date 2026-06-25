「有力馬次走報」（２４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆宝塚記念９着のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）はレントゲン検査の結果、右前の橈骨遠位端に骨膜が出ているため社台ホースクリニックでクリーニング処置を行うことになった。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。現在は滋賀県のＮＦ