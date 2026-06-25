来日しているIAEA=国際原子力機関のグロッシ事務局長がイランの核施設への査察について、「実行できると確信している」として、イランに対して協力を求めました。IAEAグロッシ事務局長「我々が（イランの核施設）査察を実行できると確信している」IAEAのグロッシ事務局長は24日、記者会見でこのように述べ、イランに対して協力を求めました。IAEAグロッシ事務局長「（アメリカとイランの覚書では）核物質や施設に関連する活動