北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。B組でボスニア・ヘルツェゴビナがカタールに3-1で勝利し、この結果、今日時点の日本の決勝トーナメント進出決定はなくなった。ボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール戦が引き分けになることが最低条件だった。2試合終え、日本は勝ち点4でF組2位。25日（同26日）に行われるスウェーデン戦に敗れて組3位となっても、決勝T進出を