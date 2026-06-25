今年7月19日に創業40周年を迎えるラーメンレストラン「どうとんぼり神座」。7月1日から期間限定で、初めて「冷たいおいしいラーメン」を販売する。冷たい麺メニューと聞けば、真っ先に「冷やし中華」を思い浮かべる人も多いはず。神座は創業40周年の節目に、新たな夏の定番を目指し、500回以上の試作を重ねて「冷たいおいしいラーメン」を完成させた。なぜ今回、冷やし中華ではなく、“冷たいラーメン”を選んだのか。商品開発