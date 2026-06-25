ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は24日、看板メニュー「おいしいラーメン」を冷製でアレンジした夏限定メニュー「冷たいおいしいラーメン」を、7月1日から9月17日まで販売すると発表した。創業40周年を迎える神座が今年、新たな挑戦として開発した商品で、完成までに500回以上の試作を重ねたという。「澄みきりお出汁の冷たいおいしいラーメン」神座を運営する株式会社理想実業の担当者で、マーケティング本部マーケ