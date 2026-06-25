水を飲もうとしたらびしょ濡れになってしまった猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で12.8万回以上再生され、「これはもう水浴び」「全身で水を感じてる」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫が蛇口から『普通に水を飲む』と思ったら…まさかすぎる光景】 ユニークな水の飲み方 TikTokアカウント『にゃん太とちぢみ』では、黒猫ちゃんのちょっと変わった日常のひとコマが紹介されています。