ただ一緒に居てくれるだけで日々を彩り、何ものにも代えがたい時間へと変えてくれる猫さんたち。とある家族の思い出の記録が、感動の嵐を巻き起こしています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で113万回再生を突破しており、「尊すぎて泣けてきちゃう」「かわいい子たちに囲まれて、幸せですね♡」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫たちと『家族になってからの日々』を振り返ったら…幸せあふれる光