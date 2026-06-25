『吹き抜けや階段』で起こりうるトラブル3選 皆様も一度は憧れた経験があるのではないでしょうか。吹き抜けやオシャレな階段のある洋風なお家での生活を。そしてその夢が叶った方もいらっしゃることでしょう。 確かに人間にとっては素敵なお家です。ただ猫にとっては少々事情が異なります。実はこれらの特徴を持った家には詝思いもよらぬ危険詝が潜んでいるのです。 ということで今回は、吹き抜け