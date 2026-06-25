24日朝、名古屋市西区の信号のある交差点で市バスと自転車が衝突し、自転車に乗っていた女性が重傷を負いました。名古屋市交通局によりますと、24日午前7時半ごろ、西区名西2丁目の交差点で、青信号を直進していた市バスが左側から来た自転車と衝突しました。自転車に乗っていた57歳の女性は病院に搬送され、右腕を骨折する重傷です。市バスは名古屋駅を出発して北区中切町に向かう途中で、乗客およそ30人にケガはなく、事