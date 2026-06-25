ママ友同士の集まりで発生する割り勘。親切心から計算を引き受けてくれていると思いきや、裏でこっそり小遣い稼ぎをしているケースもあるようだ。投稿を寄せた60代女性（東京都）が、かつて遭遇したママ友とのトラブルについて振り返った。そのママ友は、いつも自分がまとめて支払い、計算してみんなに金額を伝えてくれていた。当初は親切な人だと思っていたという。しかし、他のママ友から「よく見ててご覧」と言われたことで、そ