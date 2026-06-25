経営者の身内と同じ部署で働くのは、何かと気を遣うものだろう。投稿を寄せた30代男性（営業）は、中途で入社して5年目になる会社での、理不尽な体験を明かしてくれた。男性は新規事業の部署に配属されたが、そこで唯一の営業職として働いていたのが社長の息子だったという。入社後はこの息子と2人体制で営業を回すことになった。（文：篠原みつき）エスカレートする社長の息子からの「理不尽」指導最初は仕事を覚えるのに必死だっ