上田綺世の活躍ぶりに注目森保一監督率いるサッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップのグループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。この試合で2ゴールを決めたFW上田綺世が高評価を受け、クロアチアのデータサイト「Sofascore」が選ぶグループステージ第2節のベストイレブンに選出された。上田はチュニジア戦にスタメン出場すると、前半31分に相手の股を抜く強烈ミドルでゴールを決め、後半24分にはMF伊