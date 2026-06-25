現場の苦労を全く知らない本部からの無茶な指示に、店舗スタッフが呆れ返るケースは少なくない。投稿を寄せたのは、アパレル店舗で販売員として働く50代男性は、「今働いているアパレルで起きてることが、もう呆れる通り越して笑えてくる」と、職場のやばい実態を明かした。特定のパンツについて「数回履いただけで毛玉だらけになる」というクレームが全国から殺到しているが、本部は一向に対策を講じないという。「お客さんも怒っ