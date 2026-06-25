開催国カナダとスイスが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、B組ではスイス代表が開催国の一角カナダ代表に2-1で勝利して首位通過を決めた。4大会連続、9度目の決勝トーナメント進出となる。ともに1勝1分で迎えたゲームは勝者が首位、引き分けた場合は得失点差で優位に立つカナダが首位通過という状況で迎えた。前半から両チームがコンパクトな陣形で進んだ。スイス