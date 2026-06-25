貸したお金が返ってこないというのは、金額にかかわらず嫌なものだ。特に、それが友人同士の約束であればなおさらだろう。投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）は、高校生の頃に経験した友人との金銭トラブルを今でも覚えている。当時、友達と映画を見る約束をしており、前売り券の代金1400円を女性が立て替えていた。しかし、いくら催促をしても相手は何かと理由をつけて返そうとせず、しびれを切らした女性はついに怒りを爆