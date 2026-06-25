年収1000万円を超えた独身生活と聞くと豪華な暮らしを想像しがちだが、実際のところは案外シンプルだったりする。投稿を寄せた50代男性（建築・土木技術職／年収1100万円）は、海外向けプラント事業などに携わるビジネスマンだ。現在は広さ63平米、家賃15万円のアパートで一人暮らしをしているという。（文：法田ひまり）家賃以外の出費は深く考える必要なし！「独身なので、それ（家賃）以外の必要経費については深く考えたことは