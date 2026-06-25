ダラス・スタジアムで前日会見が行われた日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデンと対戦する。スウェーデンのグレアム・ポッター監督は24日に同地で前日会見に出席。今大会を欠場した日本代表MF三笘薫について「どのチームも彼のような選手を欲しがるはず」と言及した。ポッター監督はブライトンを指揮していた際に三笘を獲得