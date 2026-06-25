どれだけ大きな成果を上げても、会社が正当に評価する気がなければ、働くモチベーションは即行で消え去るものだ。投稿を寄せた30代男性（千葉県／事務・管理／年収550万円）は、商社で事務職をしていた。当時、採用活動で大きな成果を出したものの、会社側の冷淡な対応に「あ、この会社で頑張るのやめよう」と悟ったという。「採用した人達には申し訳ないが……」男性の手腕によって、本来なら採用難易度が極めて高い専門職を次々