上司たちが不仲で、そのしわ寄せが部下に降ってくるとなると、もうやる気を失う。投稿を寄せた50代女性（建築・土木技術職）は、派遣として入った施設運営会社でのあり得ない体験を明かす。同じ部署の管理職3人が不仲だったせいで、女性の業務範囲もマニュアルも、業務用アカウントすら用意されていなかったという。「これだけなら、忙しかったから間に合わなかったで片付きます。しかし、入社3週間を過ぎても、割振りは曖昧なまま