同じ時期に入社した同僚が仕事のできないタイプだと、割を食うこともある。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収450万円）から、かつて「生産調達部の役員直属の管理業務」で派遣社員として就いていたときのエピソードが寄せられた。同日に自分を含めて、同じ部署に派遣が2人入社したという。2人の業務内容は「フローの順の違いはあれど同じようなもの」だったが、もう一人の派遣は「覚える気がないのか要領が悪いのかミスだら