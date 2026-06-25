脳の血管が詰まる脳卒中では血流が止まることに加えて、血流が再開した後にも脳損傷が進む場合があります。中国・首都医科大学のシューアイリー・シュ氏、ウー・ディ氏らの研究チームは、薬で低体温・低代謝に近い状態へ誘導することで脳卒中後の脳を保護できるかを調べました。The translational potential of drug-induced hypothermia in acute ischemic stroke | Science Translational Medicinehttps://www.science.org/doi/1