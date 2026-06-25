フジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」最終回が２４日に放送された。１９９１年に大ヒットした「１０１回目のプロポーズ」の続編で、制作発表当初はネット上で否定的な反応も見られたが、回を追うごとに風向きは変わり、受け入れられていったように見える。この変化は単なる前作のパロディとしなかったことが一つの要因だろう。ＴＶｅｒのお気に入り登録者数も３７万と深夜ドラマとしては高数値。その裏には、制作側の本