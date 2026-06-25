記事ポイント6月22日〜7月20日、北海道ショップハーバー4店舗限定開催税込5,000円以上購入でファイターズ観戦ペアチケット抽選参加HABAは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサー ハーバー研究所が、北海道地区のショップハーバー4店舗にて「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を2026年6月22日（月）から7月20日（月・祝）の期間中に開催します。 「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン