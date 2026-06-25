タレントで映画コメンテーターのＬｉＬｉＣｏ（５５）が、サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグ最終戦（日本時間２６日）で母国スウェーデンと対戦する森保ジャパンにエールを送った。スウェーデンへの愛着をにじませながらも「心は日本です。日本が勝つと思います」と明言。注目選手にはＧＫ鈴木彩艶（２３）を指名した。（有野博幸）首都ストックホルムで生まれ、１８歳のときに歌手を目指し来日して３８年。スウェーデン人の