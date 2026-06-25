◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）次々と響く快音を、日本ハム・新庄剛志監督（５４）が誰よりも喜んでいた。初回、前日２３日に代打を出された清宮幸が先制の右翼線適時二塁打。同じく代打を送られた野村は３、５回に２打席連続弾を放った。前日スタメンを外れた水谷も右越え４号２ラン。３位に浮上し「昨日代打送りやがって打法、ｂｙ幸太郎＆ジェイ（野村）。昨日スタメン外しやがって打法、