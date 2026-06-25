記事ポイントCAPtainDUCK初のスポーツチームコラボ「CAPtainSWAN」販売中マスコット「アルファくん」が「DUCK」を「SWAN」に書き替えた特別デザインブラインド商品は2026年7月発売予定・通常商品880円 ミニチュアファクトリーが展開するオリジナルIPキャラクター「CAPtainDUCK」が、オイシックス新潟アルビレックスBCとのコラボレーション商品「CAPtainSWAN（キャップテンスワン）」として販売を開始しました。2026年6月19日