オークス（５月２４日、東京）でジュウリョクピエロに騎乗しＪＲＡ女性騎手史上初のＧ１制覇を果たしたのが今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝だ。単独インタビュー後編では、服装のこだわりやお肌の手入れの“極意”を明かした。―おしゃれな印象がある。「シーズンごとに一回服をバッと買うだけです。あんまり、同じ服着るのは嫌だなって。でもそしたらね、妹とかも服貸してって言うんですけど、部屋が服だらけになっ