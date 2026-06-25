◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦スイス２―１カナダ（２４日、ＢＣプレース・バンクーバー）開催国で２大会連続３度目の出場のカナダ（ＦＩＦＡランク３０位）は、６大会連続１３度目出場のスイス（同１９位）に敗れたものの、２位で史上初の１次リーグ突破を決めた。決勝トーナメント（Ｔ）１回戦はＡ組２位と対戦する。試合前の段階で１位、または２位通過がほぼ確実となっていたチーム同士の対戦だったが、決