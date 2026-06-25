記事ポイント累計720万枚『グラマラスパッツ』初のキャラクターコラボナルミヤキャラクターズ限定パッケージ＆アクリルチャーム付き3着以上セット購入で限定シューデコセット特典 YB-LAB.は、着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を2026年6月25日(木)より発売します。累計約720万枚を誇る同シリーズ初のキャラクターコラボで、限定パッケー