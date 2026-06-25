第１０８回全国高校野球選手権山梨大会の組み合わせ抽選会が２４日、行われた。決勝は２２日、小瀬スポーツ公園山日ＹＢＳ球場で行われる。センバツ８強の山梨学院は初戦で、韮崎と対戦する。山梨学院はケガで戦列を離れていた超高校級の二刀流・菰田と好左腕・檜垣が復帰する見込み。万全の態勢で４季連続の甲子園出場に挑む。春の県準Ｖ校・東海大甲府は初戦で、富士学苑と対戦する。東海大甲府は村尾、熊谷をはじめ投手力