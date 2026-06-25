◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦スイス２―１カナダ（２４日、ＢＣプレース・バンクーバー）６大会連続１３度目出場のスイス（ＦＩＦＡランク１９位）が、開催国のカナダ（同３０位）に勝利して、首位で１次リーグ突破を決めた。カナダも２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出。Ｂ組のもう１試合はボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを３―１で下しＷ杯初勝利。勝ち点４でＢ組３位となり、決勝Ｔ進出は他の組の結果を