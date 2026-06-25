女性ファッション誌「ＣａｎＣａｍ」の専属モデルに就任！その美ぼうにフォロワーは目を奪われた。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「ＣａｎＣａｍ専属モデルはじめますっ」と報告したのは、昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバーの立花琴未。「おひろめ特集ということで色んなわたしが詰め込まれている盛りだくさんなページとなっています」と８月号を紹介。「皆さ