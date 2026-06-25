記事ポイント吸盤角度とロール長さを調整でき、軽自動車からSUVまで99％以上の車種に対応チタンシルバーコーティング＋420Dオックスフォード生地で99％UVカットを実現プライバシー保護・防犯対策・車中泊の目隠しにも使える多用途設計 MAXWINは、フロントガラスのサイズに合わせて吸盤角度とロール長さを自由に調整できる自動ロール式サンシェード「K-SSD07」の販売を開始しました。吸盤を固定して引き伸ばすだけで設置でき、