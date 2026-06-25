7月9日スタートのフジテレビ系木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜後10：00）の主題歌は、椎名林檎が担当することが決定した。書き下ろしの新曲「裸」が、内田有紀と寺西拓人のダブル主演で描く大人の純愛ドラマを彩る。【画像】『ラストノート』への期待を寄せた椎名林檎のコメント今作は、環境も歩んできた人生も異なる歳の差の男女が、静かに惹かれ合いながら人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描くオリジナル作品。