松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』が、7月14日からスタートする。放送開始に先立ち、ドラマオリジナルキャラクターが公開された。【写真】どんな顔しているの!?ティザーやポスターでチラ見えしているキャラクター本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作された完全オリジナルストーリー。松本演じる元コンサルタントの草壁杏奈と、佐野