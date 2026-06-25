◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表（FIFAランク16位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦する。24日（同25日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、スウェーデンのグレアム・ポッター監督（51）が出席した。ポッター監督は、過去にプレミアリーグ・ブライトンの指揮官としてMF三笘薫を指導していた。三笘は負傷の影響で今大