『Oggi』スーツ企画で同期と1つの大きなプロジェクトに挑むストーリージュニア内グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、26日発売の雑誌『Oggi』8月号（小学館）に登場する。パーフェクトなアイドル力で熱い支持を集める中村が、働く女性に寄り添うリアルな世界観と、心をくすぐるストーリー性で大好評のスーツ企画に登場する。【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜グループ活動のみならず、今年4月には自身初の個展を成