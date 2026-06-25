B'zが全国アリーナツアー『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』のファイナルを迎えた6月14日、そのわずか2週間後となる6月27日、28日に追加公演『B'z LIVE-GYM 2026 -FYOP naked-』を神奈川・Kアリーナ横浜で開催することを発表。多くのファンを色めき立たせた。 （関連：【画像あり】B'z 稲葉浩志、ONE OK ROCKのライブにサプライズ登場！Takaと向かい合って歌う姿） ■“強気”なライブを展開するB'z、THE YEL