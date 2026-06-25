「TWICE」のジヒョさんが始球式を行った(C)Getty Images韓国プロ野球（KBO）のキウムーロッテ戦が6月21日に高尺スカイドームで行われ、始球式を務めた韓国の人気アイドルグループ「TWICE」のジヒョさんに注目が集まった。【写真】韓国プロ野球の始球式にへそ出しスタイルのジヒョさん登場実妹で女優のイ・ハウムさんとともにキウムのユニフォームを着用しグラウンドに現れたジヒョさんは、白のブラトップとへそ出しスタイルで