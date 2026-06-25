熱気を帯びるFIFAワールドカップ2026のウラで、日本人選手がまたひとり海外へ飛び立ちました。名古屋グランパスは24日、倍井謙選手がベルギー1部のコルトレイクへ期限付き移籍することを発表。自身2度目の海外挑戦となる倍井選手は、「また新たな地で頑張ってきます！遠い地にはなりますが、応援していただけると嬉しいです。行ってきます！」と意気込みました。さらに前日23日には、水戸ホーリーホックの安藤晃希選手が、同じくベ