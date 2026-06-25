◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝岡島智哉】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本代表は、勝ち点３で３位のスウェーデン代表と第３戦で対戦する。＊＊＊試合会場のダラス競技場で、スウェーデンを率いるポッター監督の前日会見が行われた。英プレミアリーグのブライトンやチェルシーなどを率いた指揮官は、森保ジャ