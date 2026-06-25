熊本県では、22日午前6時からの総雨量が阿蘇乙姫で339.0mmに達するなど雨量が多くなっています。明日にかけても雨が続く見込みで土砂災害などに厳重に警戒してください。 ＜画像で確認する＞熊本の雨の降り方や発雷確率 熊本県を含む九州北部地方では、26日昼前にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、26日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。今後