JR九州は大雨の影響を以下の通り発表しています。 ●九州新幹線【通常通り】博多～熊本～鹿児島中央 ●鹿児島線（上下線）【運転取り止め】久留米～長洲【減便】長洲～熊本～八代【通常通り】川内～鹿児島中央 ●三角線（上下線）【運転取り止め】熊本～三角 ●豊肥線（上下線）【減便】熊本～肥後大津【運転取り止め】肥後大津～中判田 ＜特急列車の運休＞九州横断