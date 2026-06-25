今季から新設された救援投手を対象とした「損保ジャパンＨＩＫＥＳＨＩ賞」レースで独走する巨人・船迫大雅投手（２９）。危機の場面で送り込まれ、切り抜けるためのマインドを、投手担当・北村優衣記者が「見た」。絶体絶命の場面で送り込まれ、わずか数球で切り抜ける。まるで職人のようなたたずまいで淡々と仕事をこなす船迫。数々のピンチを切り抜ける“極意”は「一極集中」にあるとみている。マウンドに上がるまでは