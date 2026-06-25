テレビ朝日系音楽番組「ＥＩＧＨＴ‐ＪＡＭ」のスペシャル版が２４日に放送され、歌手の中森明菜のインタビュー音声が一部公開された。通常、毎週日曜午後１１時１５分からの放送だが、この日は「豪華プロが選ぶ音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和女性アイドル５０年史」をテーマに午後７時から３時間スペシャルで放送された。途中「近日レギュラーオンエアから一部インタビューを先出し！！」とテロップが表示され