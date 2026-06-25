多くの日本企業で生成人工知能（AI）は期待を超える成果を出していない？6カ国の企業調査でAIの効果が「期待を大きく上回った」と答えた割合は、日本が9％で最も低かった。コンサルティング会社などで構成するPwCジャパングループが発表した。業務の部分的な効率化に使われる傾向があり、事業全体の変革にAIを生かせるかどうかが今後の課題となりそうだ。調査は2〜3月、売上高500億円以上の企業を対象に行い、生成AIの導入に