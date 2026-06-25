◆米大リーグツインズ―ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦のスタメンに「１番・投手」のリアル二刀流で名を連ねた。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表してから初登板。２児のパパとして初白星となる８勝目を狙う。メジャー通算３００号まで残り３本に迫っている打者としては２試合ぶりの