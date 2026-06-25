記録的な熱波に見舞われているフランスでは、2日続けて一日の平均気温が過去最高を更新しました。パリでも40℃を超え、6月としては観測史上最高を記録しています。記録的な熱波の影響が続いているフランスでは24日、全国での平均気温が30℃になり、2日連続で観測史上、最も暑い日となりました。南西部のボルドー近郊では最高気温が43.6℃、パリでも40.9℃と、6月としては過去最高を記録しました。観光に訪れたイタリア人「実は昨日