メッツの千賀滉大投手（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、メッツのメンドサ監督は24日、不振が続く千賀滉大について、中継ぎに配置転換させると明かした。「複数のイニングや勝敗を分ける重要な場面で投げる可能性もある」と幅広い起用を示唆。話し合いの場を持ち、千賀は方針を受け入れたという。33歳の右投手は開幕から調子が上がらず、4月には腰椎炎症で負傷者リスト入りした。復帰戦だった今月16日は4回4